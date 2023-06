Ο Αλκαράθ τα... χρειάστηκε αλλά συνεχίζει στο Λονδίνο

Το tie break του τρίτου σετ λύτρωσε τον Κάρλος Αλκαράθ που απέκλεισε τον Γάλλο Ρίντερνεκ και συνεχίζει στο Λονδίνο.

Δια πυρός και σιδήρου ο Κάρλος Αλκαράθ προκρίθηκε στην φάση των «16» στο Λονδίνο.

Ο Ισπανός χρειάστηκε το tie break στο τρίτο σετ για να κερδίσει τον Γάλλο Α. Ρίντερνεκ με 4-6, 7-5, 7-6 (3) έπειτα από δύο ώρες και 34 λεπτά.

