Ο Ούγκο Νις αψήφησε τη βροχή, το γεμάτο νερά αγωνιστικό χώρο και έκανε τον κολυμβητή, δείχνοντας τη χαρά του για την κατάκτηση του τίτλου στο διπλό ανδρών στο Masters της Ρώμης.

Κάτω από καταρρακτώδη βροχή έγινε η απονομή των τροπαίων του διπλού ανδρών στο Masters της Ρώμης.

Οι Ούγκο Νις (Μονακό) και Ζαν Ζιελίνσκι (Πολωνία) κατέκτησαν τον πρώτο τους τίτλο σε 1000άρι στο διπλό, επικρατώντας στον τελικό των Ολλανδών Ρόμπι Χάασε και Μπότικ φαν ντε Ζάντσουλπ με 7-5, 6-1.

Ο Ούγκο Νις τη στιγμή της απονομής τρελαμένος από τη χαρά του, βούτηξε στη χωμάτινη επιφάνεια του κεντρικού γηπέδου και άρχισε να «κολυμπά».

