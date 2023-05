Ο Μεντβέντεφ αρνήθηκε να βγει φωτογραφία με τον Τσιτσιπά! (vid)

Για άλλη μία φορά αρνητικός πρωταγωνιστής ο Μεντβέντεφ που αρνήθηκε να βγει αναμνηστική φωτογραφία πριν τον ημιτελικό με τον Στέφανο Τσιτσιπά

Ενα σκηνικό το οποίο δεν πρόλαβε να πιάσει η τηλεόραση και έχει σχολιαστεί με τον πλέον αρνητικό τρόπο, συνέβη με «πρωταγωνιστή» τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Λίγο πριν την έναρξη του ημιτελικού με τον Τσιτσιπά, είθιστε να βγαίνουν οι δύο αντίπαλοι αναμνηστική φωτογραφία μετά το στρίψιμο του νομίσματος.

Ο Μεντβέντεφ, που μόνο καλές σχέσεις δεν έχει με τον Τσιτσιπά, ξάφνιασε και τον ίδιο τον Στέφανο, ο οποίος ξαφνικά τον είδε να απομακρύνεται τρέχοντας για να πάει να ξεκινήσει ζέσταμα.

why is he allowed to basically refuse a picture for a SEMIFINAL?? stef hasn’t even done anything to him pic.twitter.com/mdY3UanLfi