Τσιτσιπάς και Μεντβέντεφ συναντήθηκαν σε γέφυρα και δεν αντάλλαξαν κουβέντα! (vid)

Οσο και να προσπαθούν να το κρύψουν, Τσιτσιπάς και Μεντβέντεφ παραμένουν «παγωμένοι» μεταξύ τους, όπως αποδείχθηκε χθες στη Ρώμη, σε τυχαία συνάντησή τους.

Το… beef μεταξύ Στέφανου Τσιτσιπά και Ντανίλ Μεντβέντεφ φαίνεται πως… κρατά ακόμη.

Αν και τελευταία είπαν κάνα δύο καλά λόγια (καθαρά αγωνιστικά) μεταξύ τους, η σχέση τους παραμένει «παγωμένη». Σε αυτό βοήθησε λίγο και ο τρόπος που ο Μεντβέντεφ σχολίασε μία ατάκα που είχε πει ο Στέφανος για τον Ρούμπλεφ, την οποία ειρωνεύτηκε ο Ρώσος, αφότου ήδη ο Τσιτσιπάς είχε ζητήσει συγνώμη (τόνισε ότι δεν το εννοούσε και τα έχει βρει μια χαρά με τον Ρούμπλεφ).

Χθες, στη Ρώμη οι δυο τους συναντήθηκαν στην γέφυρα που οδηγεί από τα κεντρικά αποδυτήρια στα άλλα courts όμως δεν αντάλλαξαν ούτε μία κουβεντα! Μία κάμερα κάτω από την αερογέφυρα έπιασε το σκηνικό, με τον Μεντβέντεφ να χαιρετά το κοινό και τον Στέφανο να περνά από δίπλα του, με τους δύο να ρίχνουν ένα φευγαλέο βλέμμα και να συνεχίζουν την πορεία τους χωρίς να σταματήσουν δευτερόλεπτο.

Οπως «προδίδει» το παρακάτω βίντεο που ανέβηκε στα σόσιαλ και φυσικά έγινε αντικείμενο συζήτησης, οι δυο τους μόνο καλές σχέσεις δεν έχουν.

When Medvedev and Tsitsipas cross paths in Rome







pic.twitter.com/PeExXlWKgK