Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στο κορτ και σε ελάχιστα λεπτά τελείωσε τον αγώνα με τον Νούνο Μπόρζες επικρατώντας με 6-3, 6-3 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 3ο γύρο στο Masters της Ρώμης.

Δέκα περίπου λεπτά χρειάστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να τελειώσει τον αγώνα του με τον Πορτογάλο, Νούνο Μπόρζες με 6-3, 6-3 και να πάρει την πρόκριση στον 3ο γύρο του Masters της Ρώμης.

Οι παίκτες επέστρεψαν στην Grand Stand Arena του Foro Italico μετά τη χθεσινοβραδινή διακοπή του αγώνα εξ αιτίας της βροχής, με το σκορ να είναι στο 6-3, 4-3 υπέρ του Έλληνα παίκτη.

The perfect start



Last year's runner-up @steftsitsipas is into the third round where he will face home favourite Sonego!@InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/hndJgVyxq8