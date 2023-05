Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σταματήθηκε μόνο από την... βροχή, με τον αγώνα με τον Μπόρζες να ολοκληρώνεται αύριο καθώς έχει προβάδισμα 1-0 σετ και 4-3 στο δεύτερο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν πρόλαβε να τελειώσει το παιχνίδι του με τον Νούνο Μπόρζες.

Δύο game πριν κλείσει το παιχνίδι, ο αγώνας στη Ρώμη διεκόπη λόγω καταρρακτώδους βροχής, με τον Στέφανο να έχει πάρει το πρώτο σετ με 6-3 και να προηγείται με 4-3 στο δεύτερο , έχοντας και το σερβίς.

Το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί αύριο, με τον νικητή να περιμένει μεθαύριο τον Λορένζο Σονέγκο.

Today's remaining matches won't resume due to inclement weather.



Night Sessions tickets will be reimbursed and won't grant access to the tournament tomorrow. Read more about our Reimbursement Policy here:https://t.co/M9CNbCnzqZ#IBI23 pic.twitter.com/F8GdLoRi0F