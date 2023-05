Ο Αλκαράθ… αγρίεψε και πέρασε στους «32» της Ρώμης

Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε με 2-0 σετ του Βινόλας και ήδη έχει εξασφαλίσει το Νο1 για την επόμενη εβδομάδα.

Η πρόκριση του Κάρλος Αλκαράθ στον τρίτο γύρο της Ρώμης, ήταν εύκολη υπόθεση.

Το νέο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης την επόμενη εβδομάδα (ακόμη κι αν αποκλειστεί στον επόμενο γύρο και το σηκώσει ο Τζόκοβιτς, θα είναι 5 πόντους πάνω από τον Σέρβο), επικράτησε του Ράμος-Βινόλας με 6-4, 6-1 και συνεχίζει στην επόμενη φάση.

Sealed in style The moment @carlosalcaraz won on his first ever match in Rome #IBI23 pic.twitter.com/lNzzZPmsZH

Ζορίστηκε αρκετά στο πρώτο σετ και χρειάστηκε break για να το κλείσει, έχοντας μάλιστα 17 winners. Στο δεύτερο κυριάρχησε απόλυτα και πήρε προβάδισμα 3-0, με τον συμπατριώτη του να μειώνει σε 3-1 και κάπου εκεί να τελειώνει το ματς με συνοπτικές διαδικασίες ο Καρλίτος.

Επόμενος αντίπαλος στους «32» ο νικητής από τον αγώνα Λεχέτσκα - Μοροζάν.

Ο Χουμπέρτ Χουρκάτζ έπεσε θύμα έκπληξης στη Ρώμη. Ο Αμερικανός Τζέι Τζέι Γουλφ τον κέρδισε και σχετικά εύκολα (6-3, 6-4) και συνεχίζει στην διοργάνωση απέναντι στον Ζβέρεφ ή τον Γκοφέν.

Hungry like the Wolf



A moment of inspiration from JJ Wolf on his way to upsetting Hurkacz 6-3 6-4 in Roma!#IBI23 pic.twitter.com/ApU7VpuW3i