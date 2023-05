Μεντβέντεφ και Ρούμπλεφ εκτός προημιτελικών στην Μαδρίτη

Οι δύο ρωσικοί «εμφύλιοι» στην Μαδρίτη, είχαν «θύματα» τα φαβορί καθώς Μεντβέντεφ και Ρούμπλεφ δεν θα συνεχίσουν στην διοργάνωση.

Δύο ρωσικές μονομαχίες είχε το ταμπλό των «16» στην Μαδρίτη σήμερα (2/5) και στις δύο τα φαβορί… αποχαιρέτησαν.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είχε αντίπαλο τον Ασλάν Καράτσεφ, ο οποίος τον κέριδσε με 7-6, 6-4 σε μία ώρα και 36 λεπτά αγώνα.

Resurgent Aslan @AsKaratsev stuns Medvedev to reach his maiden Masters 1000 quarter-final in Madrid! #MMOpen pic.twitter.com/GyVEvCxU7h

Ο Καράτσεφ, Νο121 στον κόσμο, είχε εκπληκτικά ποσοστά στο σερβίς (79% και 67% κερδισμένοι πόντοι σε πρώτο και δεύτερο σερβίς), ενώ έσωσε τα 3 από τα 4 break point του αντιπάλου του (ο Μεντβέντεφ δεν έσωσε κανένα από τα δύο του Καράτσεφ). Τεράστια διαφορά και στους winners με τον νικητή να έχει 28 και τον Μεντβέντεφ μόλις 12.

Είναι η πρώτη ήττα του Μεντβέντεφ από παίκτη εκτός Τοπ100 (έχει πέσει λόγω μεγάλης απουσίας από τραυματισμό ο Καράτσεφ) μετά από 4 χρόνια.

Ο Καράτσεφ στον επόμενο γύρο θα παίξει με έναν εκ των Φριτζ και Ζανγκ

Ο Κάρεν Χατσάνοφ (φωτό) με το ίδιο ακριβώς σκορ (7-6, 6-4) κέρδισε τον Ρούμπλεφ και θα παίξει με έναν εκ των Αλκαράθ και Ζβέρεφ στα προημιτελικά.

Khachanov wins the derby!@karenkhachanov ends Rublev’s Masters 1000 streak for his first top 10 win on clay since 2019 #MMOpen pic.twitter.com/n0JJbaM1FZ