Μία… ωραία κόντρα από τα παλιά θα αναβιώσει στον δεύτερο γύρο της Μαδρίτης αφού ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ντομινίκ Τιμ.

Σπουδαία μονομαχία μεταξύ Στέφανου Τσιτσιπά και Ντομινίκ Τιμ, προέκυψε για τον δεύτερο γύρο στην Μαδρίτη!

Ο Τιμ στην μάχη με τον Κάιλ Εντμουντ (αμφότεροι μετά από σοβαρούς τραυματισμούς προσπαθούν να κάνουν το comeback) επικράτησε εύκολα με 6-4, 6-1 και στην επόμενη φάση, το Σάββατο το μεσημέρι, θα αντιμετωπίσει τον Τσιτσιπά.

Τσιτσιπάς και Τιμ έχουν παίξει 8 φορές στο παρελθόν, αλλά η τελευταία ήταν πίσω στο 2020 και το ATP Finals όπου στην φάση των ομίλων είχε κερδίσει ο Αυστριακός.

Εχουν παίξει δύο τελικούς μαζί, έναν στο Πεκίνο όπου κέρδισε ο Τιμ και έναν στο ATP Finals το 2019 όταν και το σήκωσε ο Τσιτσιπάς, στον πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας του.

Συνολικά ο Τιμ προηγείται στις νίκες με 5-3, ενώ στο χώμα είναι στο 1-1.

O Τιμ στο τέλος του σημερινού ματς αποθέωσε τον Τσιτσιπά μάλιστα στις δηλώσεις του: «Τον συμπαθώ πολύ. Εκπληκτικός παίκτης, λατρεύω να βλέπω τα παιχνίδια του, έχει ιδιαίτερα χτυπήματα. Εχουμε παίξει σπουδαία ματς μαζί και τελικούς, το τελευταίο σε χώμα όμως ήταν νομίζω πριν πέντε χρόνια. Πολύς καιρός... Ελπίζω να μπορέσω να ανταπεξέλθω και να γίνει ένα σπουδαίο ματς» είπε.

