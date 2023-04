O Μεντβέντεφ έκλεισε ραντεβού με τον Ζβέρεφ στο Μόντε Κάρλο

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ μοιάζει ασταμάτητος, στην πρεμιέρα του στη χωμάτινη περίοδο νίκησε τον Λορέντζο Σονέγκο με 6-3, 6-2, για την 30η νίκη του στη σεζόν και για μια θέση στα προημιλικά στο Μόντε Κάρλο θα παίξει με τον Ζβέρεφ.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ δεν θεωρείται σπεσιαλίστας στις χωμάτινες επιφάνειες, όμως ο Ρώσος βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Στην πρεμιέρα του στη χωμάτινη σεζόν ο Μεντβέντεφ νίκησε τον Λορέντζο Σονέγκο με 6-3, 6-2 για την πρόκριση στη φάση των «16» στο Masters του Μόντε Κάρλο.

Ο Μεντβέντεφ έφθασε στο 30-3 το ρεκόρ του στη σεζόν, ενώ ήδη μετρά τέσσερις τίτλους μέσα στο 2023, με τελευταία στο Masters του Μαϊάμι. Με τη νίκη του επί του Σονέγκο πέρασε στη φάση των «16», κλείνοντας ραντεβού με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

17-0 in his last 17 matches vs Italians @DaniilMedwed returns to clay with a comprehensive win against Sonego!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/PYY6gP1Soy