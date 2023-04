Από το Νο.2 στο ταμπλό ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αρχίσει την προσπάθεια για την 3η σερί κατάκτηση στο Masters του Μόντε Κάρλο, το αποτέλεσμα της κλήρωσης για τον 24χρονο τενίστα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα στη χωμάτινη σεζόν από το αγαπημένο του Masters στο Μόντε Κάρλο (9-14 Απριλίου), στο οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Το απόγευμα της Παρασκευής (7/4) έγινε η κλήρωση, με τον Τσιτσιπά να μαθαίνει το μονοπάτι στη φετινή διοργάνωση. Η απουσία του Κάρλος Αλκαράθ ανέβασε τον 24χρονο τενίστα στο Νο.2 του ταμπλό, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να βρίσκεται στο Νο.1 και μεταξύ τους συνάντηση να είναι πιθανλη μόνο στον τελικό, ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα (16/4).

