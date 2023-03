Με μία ημέρα καθυστέρηση σχηματίστηκαν οι ημιτελικοί στο ταμπλό των ανδρών, με τα φαβορί να επικρατούν.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, όπως αναμενόταν, είναι ο αντίπαλος του Γιάνικ Σίνερ στον ένα από τους δύο ημιτελικούς του τουρνουά ATP Masters στο Μαϊάμι.

Ο Ισπανός ήταν καθηλωτικός απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ επικρατώντας με 6-4, 6-2 και θα συναντήσει στον ημιτελικό τον Σίνερ που… πρόλαβε την προχθεσινή βροχή και είχε μία ημέρα ξεκούρασης παραπάνω.

Alcaraz forehand Shot Quality: 9.6



The highest forehand score in a match on the ATP Tour in 2023!



Devastating from @carlosalcaraz @tennis_insights #MiamiOpen pic.twitter.com/I4A04AlatS