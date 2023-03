Ο Στέφανος Τσιτσιπάς… γέμισε κόσμο το court στην προπόνηση με τον Αλκαράθ, ενώ έμαθε πως αύριο (25/3) θα παίξει με τον Ρισάρ Γκασκέ στον δεύτερο γύρο του Μαϊάμι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τον αντίπαλό του στον δεύτερο του τουρνουά Masters στο Μαϊάμι.

Αυτός θα είναι ο πολύπειρος Ρισάρ Γκασκέ, ο οποίος επικράτησε δύσκολα με 2-1 σετ του Αυστραλού Ο’Κόνελ (6-4, 3-6, 6-1). Ο 36χρονος Γάλλος, Νο40 στην παγκόσμια κατάταξη, έχει βρεθεί δύο φορές στον δρόμο του Στέφανου, αμφότερες το 2018.

Η πρώτη στη Ντόχα όπου ο Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 σετ και η δευτέρη λίγο καιρό μετά στο Χερτόγκενμπος όπου ο Γκασκέ επικράτησε με 2-0, κερδίζοντας και τα δύο σετ στο tie break. Ο αγώνας τους αναμένεται να γίνει αύριο (25/3) στο πρωινό πρόγραμμα (απόγευμα για την Ελλάδα).

Εν τω μεταξύ, ο Ελληνας τενίστας χθες προπονήθηκε παρέα με τον Κάρλος Αλκαράθ και… γέμισαν το γήπεδο με κόσμο.

Την ώρα που αγώνες ήταν σε εξέλιξη, το Νο1 και το Νο2 του ταμπλό προπονήθηκαν μαζί και μάζεψαν εκατοντάδες κόσμου για να τους χαζέψει στη μία ώρα περίπου που βρέθηκαν μαζί στο court.