Ο Ρότζερ Φέντερερ σε ηλικία 18 ετών έβλεπε την είσοδό του στο Tοp 50 της παγκόσμιας κατάταξης μέσω του Teletext, ήταν Μάρτιος του 2000.

Γυρνάμε τον χρόνο πίσω στο 2000, τότε που λίγο πολύ όλοι μας χρησιμοποιούσαμε το Teletext και μέσα από την τηλεοπτική οθόνη ψάχναμε για ένα ποδοσφαιρικό αποτέλεσμα ή ενημερωνόμασταν για ό,τι συνέβαινε στον κόσμο. Ήταν η αναγκαία μόδα στο λυκαυγές του 21ου αιώνα.

Έτσι και ο Ρότζερ Φέντερερ στο πρώιμο στάδιο της μυθικής του καριέρας, μέσα από το Teletext παρακολουθούσε τη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη. Είναι Μάρτιος του 2020 όταν ο 18χρονος τότε Ελβετός έβλεπε το όνομά του στο Νο.49, για την πρώτη του είσοδο στο Top 50.

Και προέβλεπε: «Είμαι έκπληκτος που με έβαλαν στη λίστα. Σε δύο χρόνια θα είμαι στην κορυφή και θα παραμείνω εκεί για πολύ».

