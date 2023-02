Θ Ράφαελ Ναδάλ δεν νίκησε τον χρόνο και ανακοίνωσε πως δεν προλαβαίνει το Indian Wells και το Μαϊάμι Όπεν τον Μάρτιο στις ΗΠΑ.

Ο Ράφαελ Ναδάλ έδωσε μάχη με τον χρόνο, αλλά τελικά θα απουσιάσει από τα δύο Masters του Μαρτίου, το Indian Wells και το Μαϊάμι Όπεν.

Ο 37χρονος Ισπανός στη διάρκεια του Australian Open υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον λαγονοψοΐτη κάτι που σήμαινε πως θα έμενε εκτός δράσης για έξι μέχρι οκτώ εβδομάδες.

I am sad that I won’t be able to compete at Indian Wells nor Miami.

Very sad not to be there. I’ll miss all my US fans but I hope to see them later this year during the summer swing. pic.twitter.com/v6dsf1ayTI