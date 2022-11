Ο Αμερικανός Τόμι Πολ αποκλείοντας τους Ράφαελ Ναδάλ και Πάμπλο Καρένο Μπούστα θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά για μια θέση στα ημιτελικά στο 1.000άρι τουρνουά του Παρισιού.

Ο Τόμι Πολ μετά τον Ράφαελ Ναδάλ, νίκησε και τον Πάμπλο Καρένο Μπούστα και θα βρεθεί στο δρόμο του Στέφανου Τσιτσιπά στα προημιτελικά του 1.000αριού τουρνουά στο Παρίσι, το βράδυ της Παρασκευής (4/11).

Ο 31χρονος Αμερικανός επιβλήθηκε του Καρένο Μπούστα με 6-4, 6-4 και θα μονομαχήσει με τον Τσιτσιπά για μια θέση στα ημιτελικά, όπου ο νικητής θα βρει έναν εκ των Τζόκοβιτς ή Μουζέτι. Ο προημιτελικός των Τσιτσιπά και Πολ ορίστηκε τελευταίος στο πρόγραμμα και θα αρχίσει γύρω στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

TP and PCB having some fun @TommyPaul1 #RolexParisMasters pic.twitter.com/dWJ58LfgCY