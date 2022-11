Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε δυσκολίες μόνο στο 2ο σετ με αντίπαλο τον Κορεντίν Μουτέ, νίκησε με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά στο 1000άρι Όπεν του Παρισιού.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει απτόητος την πορεία του στο Όπεν του Παρισιού και νικώντας τον Κορεντίν Μουτέ με 6-3, 7-6(3) το βράδυ της Παρασκευής (4/11) θα αγωνιστεί για μια θέση στα ημιτελικά.

Ο 24χρονος Έλληνας παίκτης θα μάθει τον αντίπαλό του από τον αγώνα ανάμεσα στον Ισπανό, Πάμπλο Καρένο Μπούστα και τον Αμερικανό, Τόμι Πολ, που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της Πέμπτης (3/11) στο κεντρικό κορτ.

Ο προημιτελικός του Τσιτσιπά ορίστηκε τελευταίος στο πρόγραμμα της Παρασκευής (4/11), θα αρχίσουν στις 15:00 ώρα Ελλάδας και ο Έλληνας παίκτης αναμένεται να αγωνιστεί λίγο μετά τις 21:30.



«Avec moi e toi» («Μαζί με εμένα και εσένα») υπέγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κάμερα αμέσως μετά τη νίκη του, σε αγώνα που είχε διάρκεια μίας ώρας και 38 λεπτών.

When in the City of Love...



'With Me and You' @steftsitsipas #RolexParisMasters pic.twitter.com/E7tWeRmb5O