Σε ένα ματς που άρχισε μεσάνυχτα τοπική ώρα και τελείωσε στις 3, ο Κορεντίν Μουτέ κέρδισε τον Κάμερον Νόρι και το βράδυ της Πέμπτης παίζει με τον Τσιτσιπά.

Ξενύχτι από τα… λίγα στο Παρίσι για τους Κάμερον Νόρι, Κορεντίν Μουτέ και… Στέφανο Τσιτσιπά.

Οι πρώτοι δύο έπαιζαν μαζί στο ματς που άρχισε τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (έλεω μεγάλης διάρκειας στα προηγούμενα ματς) και ο Στέφανος περίμενε να δει ποιος από τους δύο θα είναι ο αντίπαλός του το βράδυ της Πέμπτης (ο αγώνας άλλαξε ώρα και πήγε στις 20:30 Ελλάδος).

Αυτός τελικά θα είναι ο Μουτέ ο οποίος στις 3 τα ξημερώματα (τοπική, 4 Ελλάδος) κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Βρετανού. Κέρδισε με 2-1 σετ (6-3, 5-7, 7-6) σε ματς που κράτησε 2 ώρες και 52 λεπτά.

Corentin: UNMUTED @moutet99 equals the biggest win of his career, defeating world No.13 Norrie 6-3 5-7 7-6(3) in Bercy’s latest-ever finish!#RolexParisMasters pic.twitter.com/FmzY4XdxCU