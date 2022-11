Πρόωρος αποκλεισμό γνώρισε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ από τον Άλεξ Ντε Μινόρ με 2-1 σετ στο Όπεν του Παρισιού.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ αποχαιρέτισε με το... καλησπέρα το Όπεν του Παρισιού, με τον Άλεξ Ντε Μινόρ να φθάνει σε μια πανάξια νίκη με 6-4, 2-6, 7-5 και να προκρίνεται στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει τον Φράνσες Τιάφο.

Ο Αυστραλός (Νο.26) έπειτα από 19 αγώνες νικά παίκτη του Top 5, με τον Ντανίλ Μεντέντεφ στο τέλος να ξεσπά στη ρακέτα του, καθώς με διπλό λάθος στο σερβίς του τελείωσε ο αγώνας.

Νωρίτερα ο Ρώσος είχε σώσει τρία match points. Αρχικά ο Ντε Μινόρ στο 10ο game του 3ου σετ, με το σερβίς στον Μεντβέντεφ, είχε τα δύο πρώτα match points που δεν εκμεταλλεύτηκε.

DEMON BREAKS THROUGH



Having lost his first 18 matches vs top 5 opponents, @alexdeminaur stuns world No.3 Medvedev in Paris!#RolexParisMasters pic.twitter.com/u4tseAb3P8