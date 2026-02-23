Σοκ προκαλεί βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ξέσπασε άγριος καβγάς μεταξύ γονέων σε ποδοσφαιρικό αγώνα κάτω των 14 ετών στην Ουαλία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, προς το τέλος της αναμέτρησης μεταξύ των Aberkenfig BGC και Trefelin BGC. Η ένταση φαίνεται πως άρχισε όταν ένας νεαρός ποδοσφαιριστής αποβλήθηκε από τον διαιτητή. Λίγο αργότερα, ενήλικες που παρακολουθούσαν τον αγώνα από την εξέδρα πιάστηκαν στα χέρια, με γροθιές να ανταλλάσσονται μπροστά στα μάτια των παιδιών.

Στο βίντεο διακρίνονται παρευρισκόμενοι να προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, φωνάζοντας «είναι απλώς ένα παιχνίδι» και «σας βλέπουν τα παιδιά σας», ενώ κάποιος ακούγεται να επαναλαμβάνει: «Είμαστε καλύτεροι από αυτό». Μάλιστα, σε κάποια στιγμή, νεαροί παίκτες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για να χωρίσουν τους ενήλικες.

Η συμπλοκή διήρκεσε λίγα λεπτά, με αρκετούς εμπλεκόμενους να καταλήγουν στο έδαφος. Το βίντεο, που τραβήχτηκε από μητέρα παιδιού που παρακολουθούσε τον αγώνα, έγινε γρήγορα viral, ξεπερνώντας το 1.000.000 προβολές και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο διαιτητής διέκοψε οριστικά την αναμέτρηση, ενώ και οι δύο σύλλογοι ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν εσωτερικές έρευνες για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στο γήπεδο Pandy Park, στο Μπρίτζεντ της Νότιας Ουαλίας.

Σε ανακοίνωσή της, η Aberkenfig BGC εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του, τονίζοντας ότι η συμπεριφορά που καταγράφηκε «δεν αντικατοπτρίζει τα πρότυπα, τις αξίες και τις αρχές του συλλόγου». Παράλληλα, ανέφερε ότι το βίντεο «δεν αποτυπώνει ολόκληρο το περιστατικό» και ότι θα συνταχθεί πλήρης έκθεση προς τις αρμόδιες αρχές.

Ο σύλλογος ζήτησε συγγνώμη από τους διαιτητές, τους ποδοσφαιριστές και την ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα για την αναστάτωση και τη δυσφήμηση που προκλήθηκε, δεσμευόμενος ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα.

Από την πλευρά της, η Trefelin BGC ξεκαθάρισε ότι «δεν επικροτεί σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους συμπεριφορές» και ότι επίσης προχωρά σε εσωτερική διερεύνηση, αναμένοντας τις εκθέσεις των αρμόδιων παραγόντων του αγώνα και της λίγκας.