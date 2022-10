Ο Γιάνικ Σίνερ αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο στο Παρίσι Masters, ολοκληρώνοντας τη χρονιά του, οι Τζόκοβιτς και Αλκαράθ έμαθαν τους αντιπάλους τους στο 2ο γύρο, το δικό του αντίπαλο περιμένει να μάθει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Γιάνικ Σίνερ είδε τις λίγες ελπίδες που είχε για πρόκριση στο ΑΤΡ Finals του Τορίνο, να εξανεμίζονται στο Παρίσι, ο Ιταλός ηττήθηκε από τον Ελβετό, Μαρκ Αντρέα Χέσλερ (Νο.61) με 6-2, 6-3 στον 1ο γύρο του παρισινού Όπεν και ολοκλήρωσε τη σεζόν.

Ο διεκδικητής ενός εκ των δυο εισιτηρίων που έχουν απομείνει για τους τελικούς της ΑΤΡ, ο Τέιλορ Φριτς, κέρδισε τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα με 7-5, 6-2 και περιμένει να μάθει αντίπαλο από τη μονομαχία του Άντι Μάρεϊ με τον Ζιλ Σιμόν.

