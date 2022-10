O Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ θα αναμετρηθούν για μια θέση στον τελικό του Όπεν της Βιέννης

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ συνθέτουν το πρώτο ημιτελικό ζευγάρι του Σαββάτου (29/10) στο 500άρι Όπεν της Βιέννης.

Ο Μεντβέντεφ ήταν εντυπωσιακός απέναντι στον Γιανίκ Σίνερ επικρατώντας με 6-4, 6-2 σε 90 λεπτά και πέρασε στα ημιτελικά του τουρνουά και παράλληλα έκανε καθοριστικό βήμα για να είναι στο ATP Finals. Απέναντι στον Σίνερ ο Μεντβέντεφ έφθασε στα 26 συνολικά game όπου δεν έχει δεχθεί break!

