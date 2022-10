Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του στο όπεν της Βιέννης, όπου θα έχει δύσκολη αποστολή.

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αρχίσει από τον πρώτο γύρο τους αγώνες στο 500αρι της Βιέννης (24-30 Οκτωβρίου).

Σήμερα (22/10) έγινε η κλήρωση, με τον Ελληνα τενίστα να πέφτει στον πρώτο γύρο κόντρα στον «γηπεδούχο» Ντένις Νόβακ (No.152).

Στον δεύτερο γύρο θα συναντήσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Φίλιπ Κραΐνοβιτς και τον Μπόρνα Τσόριτς, ενώ στα προημιτελικά οι πιο πιθανοί του αντίπαλοι είναι οι Χούμπερτ Χούρκατς και Φράνσις Τιάφο, με τον τελευταίο να είναι αυτός που τον απέκλεισε πέρυσι στο ίδιο τουρνουά.

Αν φτάσει στα ημιτελικά λογικά θα συναντήσει έναν εκ των Ματέο Μπερετίνι, Τέιλορ Φριτζ και Ντένις Σαποβάλοφ.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό βρίσκεται ο επικεφαλής Ντανίλ Μεντβέντεφ, που ενδέχεται να βρει τον Γιάνικ Σίνερ στα προημιτελικά και Αντρέι Ρούμπλεφ ή τον Κάμερον Νόρι στα ημιτελικά. Στον πρώτο γύρο θα παίξει με τον Μπασιλασβίλι. Στο ίδιο μέρος του ταμπλό υπάρχει και ο «αναγεννημένος» Ντομινίκ Τιμ που θα παίξει μπροστά στο κοινό του.

