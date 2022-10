Την πρόκριση στον 2ο γύρο του Astana Open πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με 2-0 του Μιχάιλ Κουκούσκιν.

Χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρει, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε πως ήταν καλύτερος από τον Μιχάιλ Κουκούσκιν επικρατώντας με 2-0 (6-3, 6-4) στον πρώτο γύρο του Astana Open 500. Ο Έλληνας τενίστας μπορεί να δυσκολεύτηκε λίγο στο 2ο σετ, αλλά συνολικά ήταν καλύτερος, το έδειξε και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Σεβτσένκο – Ναρντί.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο φάνηκε η διαφορά των δύο αθλητών και η οποία αποτυπώνεται και στην παγκόσμια κατάταξη. Εκεί ο Τσιτσιπάς είναι στο 6, ενώ ο τενίστας από το Καζακστάν που μπήκε στο κυρίως ταμπλό με wild card είναι στο 221.

Η διαφορά όπως αναφέραμε φάνηκε ξεκάθαρα στο κορτ, με τον Τσιτσιπά να κάνει το 3-0 μόλις σε 9 λεπτά, έχοντας και πάλι ως όπλο το σερβίς, ενώ ο Καζάκος έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, μπαίνοντας τρακαρισμένα στο ματς. Ο Κουκούσκιν πήρε το πρώτο του γκέιμ μειώνοντας σε 3-1, έφτασε στο 40-40 στο σερβίς του Έλληνα τενίστα, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το μπρέικ. Μετά το 4-1, οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς τους και έτσι ο Τσιτσιπάς έκανε το 6-3 παίρνοντας το πρώτο σετ πιο εύκολα από όσο δείχνει η διαφορά στα γκέιμ.

Στο δεύτερο σετ ο Κουκούσκιν που έπαιζε μπροστά στους συμπατριώτες του ανέβηκε σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με το πρώτο σετ. Ο Καζάκος κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ, παίρνοντας για πρώτη φορά το προβάδισμα στον αγώνα. Ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του, όπως έκανε σε όλο το ματς και ισοφάρισε και στο 3ο γκέιμ έκανε το 0-40, με τον Κουκούσκιν να σπάει τα μπρέικ πόιντ και να κάνει το 2-1.

Ο Τσιτσιπάς στο 3-3 έκανε τελικά το μπρέικ που ήθελε, πήρε το προβάδισμα με 4-3, κράτησε το σερβίς και όλα τελείωσαν για τον Έλληνα τενίστα που χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρει πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Astana Open.

No. 3 seed @steftsitsipas begins his quest for a first ATP 500 title in style with a 6-3, 6-4 win over Kukushkin in Astana!@ktf_kz | #AstanaOpen pic.twitter.com/uegM7dCEOg