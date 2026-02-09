Καλάμπρια για τον τραυματισμό του: «Είμαι ζωντανός, όλα καλά»

Το μήνυμα του Ντάβιντε Καλάμπρια για τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά και τον τραυματισμό του.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια ήταν από τα μέλη της αρχικής ενδεκάδας του Παναθηναϊκού στη χθεσινή μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 1-0, όμως αναγκάστηκε να αποχωρήσει λίγο πριν την συμπλήρώση των 90 λεπτών εξαιτίας ενός τραυματισμού.

Ο Ιταλός δεξιός μπακ προσγειώθηκε άτσαλα στο χορτάρι έπειτα από από μία εναέρια μονομαχία με τον Ντάνιελ Ποντένσε, ένιωσε πόνο στον αυχένα κι έτσι κρίθηκε καλύτερο να αντικατασταθεί. Αποχώρησε, λοιπόν με φορείο και φορώντας το ειδικό κολάρο και ο Κώτσιρας πέρασε στην θέση του.

Μετά την λήξη του αγώνα, μετέβη στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία αυχενικής μοίρας και το πρωί της Δευτέρας έγινε γνωστό πως τα αποτελέσματα αυτής ήταν καθαρά έτσι εκείνος είχε γλιτώσει τα προβλήματα.

Ο ίδιος έσπευσε να μοιραστεί τα νέα και με τους followers του στα social media κάνοντας μία ανάρτηση όπου έγραψε: «Μεγάλη νίκη στο ντέρμπι ☘️ Είμαι ζωντανός, όλα καλά 😅👍».

Όσον αφορά τη συμμετοχή του στην αποστολή για την κρίσιμη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ αυτή θα κριθεί από την προπόνηση της Τρίτης (10/02) και αν όλα θα πάνε καλά όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή.