Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ζορίστηκε μόνο για ένα σετ απέναντι στον Ρομάν Σαφιούλιν, αλλά πάει για άλλη μία κούπα, αυτή τη φορά στο Ισραήλ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα διεκδικήσει αύριο άλλο ένα τρόπαιο.

Ο Σέρβος κέρδισε στον ημιτελικό του Τελ Αβίβ τον Ρομάν Σαφιούλιν με 2-0 σετ (6-1, 7-6 (3)) και πάει για τον 89ο τίτλο καριέρας (88-38 το ρεκόρ του σε τελικούς).

