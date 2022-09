Τζόκοβιτς: «Λύγισα όταν τα παιδιά του Φέντερερ δάκρυσαν» (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξέφρασε την συγκίνησή του από την χθεσινή τελετή… παράδοσης του Ρότζερ Φέντερερ.

Μπορεί να είχε τελειώσει μόλις το πρώτο του ματς και να έπρεπε να ετοιμαστεί αμέσως για το επόμενο, όμως ο Νόβακ Τζόκοβιτς όταν ρωτήθηκε για την χθεσινή βραδιά αποχώρησης του Ρότζερ Φέντερερ, δεν ήθελε να σταματήσει να μιλάει.

Ο Σέρβος χαρακτήρισε «προνόμιο» να ζει από κοντά αυτές τις στιγμές και αναφέρθηκε στο σημείο που συγκινήθηκε περισσότερο.

«Ηταν από τις ομορφότερες στιγμές που έχουμε ζήσει είτε από το γήπεδο, είτε από την τηλεόραση, είτε μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Ξέραμε ότι θα ήταν έντονο συναισθηματικά, ειδικά για τον Ρότζερ και μας συνεπήρε όλους η στιγμή. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους που έχουν παίξει το άθλημα και θλίβομαι που ήρθε το τέλος, όμως από την άλλη φεύγει χαρούμενος και είμαι ευγνώμων που ήμουν δίπλα του μαζί με όλους τους παίκτες και των δύο ομάδων. Από τις ομορφότερες στιγμές της καριέρας μου», είπε αρχικά ο Νόλε και πρόσθεσε:

«Προσωπικά όταν ήρθαν κάτω τα παιδιά του και τον αγκάλιασαν και δάκρυσαν, λύγισα. Ηταν πανέμορφη στιγμή όπως και όταν είδα τους γονείς του και την Μίρκα. Καταλαβαίνω και νιώθω πως αισθάνεται για όσα έχει θυσιάσει όλα αυτά τα χρόνια για να είναι στο Tour. Θέλω να πω τόσα πολλά για τον Ρότζερ, ειλικρινά… Δεν μπορούσα να χορτάσω τα όσα έζησα χθες».

"One of the most beautiful moments I've ever experienced in my life for sure."@DjokerNole shares his account of @rogerfederer's final match at the #LaverCup. pic.twitter.com/O5pRq8Xi6o