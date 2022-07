Τρία σετ χρειάστηκε ο Αντρέι Ρούμπλεφ για να κερδίσει τον Κορία, ενώ ο Ντομινίκ Τιμ… πήρε φόρα και πέρασε και το εμπόδιο του Αγκουτ.

Δύο ενδιαφέροντα ματς είχε το πρόγραμμα στο Μπάσταντ, με τους Αντρέι Ρούμπλεφ και Ντομινίκ Τιμ να προκρίνονται στα προημιτελικά.

Ο Ρούμπλεφ χρειάστηκε τρία σετ απέναντι στον Αργεντινό Κορία και το tie break στο τρίτο (7-5, 4-6, 7-6) για να προκριθεί μετά από 2 ώρες και 35 λεπτά και περιμένει τον Τζέρε.

