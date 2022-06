Ο Κάρλος Αλκαράθ δεν θα παίξει στο Queen’s Club Championships λόγω τραυματισμού.

Η πρεμιέρα του Κάρλος Αλκαράθ στο γρασίδι θα αργήσει να γίνει.

Ο 19χρονος Ισπανός αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον αγκώνα και προληπτικά εν όψει Wimbledon αποφάσισε να μην παίξει στο Queen's Club Championships (13/19/6).

«Όπως όλοι γνωρίζετε, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που θα έπαιζα στο Queen's, αλλά ένα μικρό πρόβλημα στον αγκώνα σημαίνει ότι δεν θα μπορέσω. Ελπίζω να είμαι εκεί το 2023, θα σας δω όλους στο Ηνωμένο Βασίλειο σε λίγες μέρες» ανέφερε στα σόσιαλ ο Ισπανός που όπως φαίνεται θα πάει απευθείας στο grand slam.

As u all know, I was super excited to play at @QueensTennis but a slight elbow issue means I can't!

I hope to be there in 2023... see u all in the UK in a few days!