Ο Πάτρικ Μουράτογλου αποθέωσε τον Τσιτσιπά, στον οποίο έδωσε συγχαρητήρια και ο Ναδάλ.

Η κατάκτηση το τροπαίου στην… έδρα του, το Μόντε Κάρλο, έφερε πολλά χαμόγελα ξανά μετά από καιρό στον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Ελληνας τενίστας έχει για βάσει το Πριγκιπάτο καθώς εκεί προπονείται στην ακαδημία Μουράτογλου, ο οποίος στο ποστάρισμά του στα σόσιαλ, τον αποθέωσε.

«Σε εμπιστεύομαι τυφλά από την πρώτη μέρα, Στέφανε. Και, με κάποιο τρόπο, συνεχίζεις να υπερβαίνεις τις προσδοκίες μου. Συγχαρητήρια για την πανάξια κατάκτηση το δεύτερου συνεχόμενου τίτλου σου στο Μόντε Κάρλο- ήταν τιμή μου να το βλέπω από κοντά» έγραψε χαρακτηριστικά.

