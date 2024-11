Ο Γιάνικ Σίνερ νικώντας τον Τέιλορ Φριτζ στην στην «Ινάλπι Αρένα» του Τορίνο με 2-0 σετ, κατέκτησε τον τίτλο στα ATP Finals, για το κερασάκι στην τούρτα σε μια μαγική χρονιά για τον 23χρονο Ιταλό.

Πέρυσι ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς, τώρα όμως το πάρτι των Ιταλών στην «Ινάλπι Αρένα» του Τορίνο, ήταν πολύ δύσκολο να χαλάσει, ο Γιάνικ Σίνερ νίκησε τον Τέιλορ Φριτζ με 6-4, 6-4 κι έγινε πρωταθλητής στα ATP Finals για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο 23χρονος έκλεισε με τον ιδανικότερο τρόπο τη χρονά, στην οποία κατέκτησε οκτώ συνολικά τίτλους κι ανάμεσά τους το Australian Open και το US Open.

Ο Σίνερ έφθασε στον 18ο τίτλο της καριέρας του σε μια εβδομάδα στο Τορίνο, όπου σημείωσε πέντε νίκες χωρίς να χάσει σετ κι έγινε ο πρώτος Ιταλός που γίνεται πρωταθλητής στα ATP Finals.

