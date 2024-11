Ο Τέιλορ Φριτζ σταμάτησε την τρελή πορεία του Αλεξάντερ Ζβέρεφ και με 2-1 σετ πέρασε στον τελικό των ATP Finals στο Τορίνο.

Ο 27χρονος Αμερικανός την Κυριακή (17/11) θα παίξει για τον σημαντικότερο τίτλο της καριέρας του, απομένει να μάθει τον αντίπαλό του από το 2ο ημιτελικό ανάμεσα στους Γιάνικ Σίνερ και Κάσπερ Ρουντ (21:30).

Εχοντας παίξει ημιτελικό στα ATP Finals ξανά στο Τορίνο το 2022, ο Τέιλορ Φριτζ με αυτή τη νίκη θα βρεθεί μίνιμουμ στο Νο.5 της παγκόσμιας κατάταξης και ρεκόρ καριέρας, που μπορεί να βελτιωθεί στο Νο.4, αρκεί ο Κάσπερ Ρουντ να μη φύγει πρωταθλητής από το Τορίνο. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος παίκτης από τις ΗΠΑ που προκρίνεται στον τελικό της διοργάνωσης, μετά τον Τζέιμς Μπλέικ το 2006.

