Ο Ζβέρεφ ξεκίνησε νικηφόρα στα ATP Finals

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και νικώντας τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 2-0 σετ έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά των ATP Finals στο Τορίνο.

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ ήταν ουσιαστικός απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ, επικρατώντας με 6-4, 6-4 στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 1η αγωνιστική στο «Τζον Νιούκομπ» γκρουπ στα ATP Finals στο Τορίνο.

Πετυχαίνοντας από ένα break σε κάθε σετ ο Ζβέρεφ έφθασε στην επικράτηση και στο πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά. Νωρίτερα ο όμιλος είχε ανοίξει με τη σπουδαία νίκη του Κάσπερ Ρουντ επί του Κάρλος Αλκαράθ με 6-1, 7-5.

Στο 1ο σετ το μοναδικό break έκρινε και την εξέλιξή του, το πέτυχε ο Ζβέρεφ στο 7ο game, παίρνοντας την πρωτοπορία με 4-3 και διατηρώντας το σερβίς του το κατέκτησε με 6-4.

Με τους παίκτες να κατακτούν με άνεση το σερβίς τους, το 2ο σετ κύλησε μέχρι το 8ο game και τον Ζβέρεφ να ισοφαρίζει σε 4-4 με love game.

Αμέσως μετά ο Γερμανός προηγήθηκε 15-40 και πετυχαίνοντας break προσπέρασε με 5-4. Ο Ζβέρεφ σέρβιρε για τη νίκη και δεν άφησε την ευκαιρία, με δύο άσους και δυο winner έφθασε στην κατάκτηση και του 2ου σετ με 6-4 και στην πρώτη νίκη στα ATP Finals.

Three-Peat Hunting 💪



2x #NittoATPFinals champion Zverev kicks off his bid for a third title with a 6-4 6-4 win over Rublev! pic.twitter.com/N2sTeSSHkz