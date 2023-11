Ο Στεφανος Τσιτσιπάς άντεξε μόλις 17 λεπτά στον αγώνα του με τον Χόλγκερ Ρούνε, εγκαταλείποντας τον αγώνα εξ αιτίας των προβλημάτων στη μέση.

Aδοξο τέλος είχε για τον Στέφανο Τσιτσιπά ο αγώνας του με τον Χόλγκερ Ρούνε, καθώς εγκατέλειψε στον αγώνα για τα ATP Finals.

Έπειτα από τρία games και 17 λεπτά αγώνα, με το σκορ στο 2-1 για τον Δανό, ο Τσιτσιπάς ζήτησε ιατρική βοήθεια, εξ αιτίας των ενοχλήσεων στη μέση.

Tough for Stef



Unfortunately Tsitsipas is forced to retire with injury against Rune#NittoATPFinals pic.twitter.com/Xbgz7O68rJ