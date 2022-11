Ο Αντρέι Ρούμπλεφ έκλεψε την παράσταση στη συνέντευξη Τύπου του γκρουπ του Τσιτσιπά για το ATP Finals με δύο ατάκες του.

Στο γκρουπ του «θανάτου» με τους Στέφανο Τσιτσιπά, Νόβακ Τζόκοβιτς και Ντανίλ Μεντβέντεφ στο ATP Finals, συγκαταλέγεται και ο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Ρώσος τενίστας θεωρητικά είναι αουτσάιντερ στον όμιλο για πρόκριση στα ημιτελικά, κάτι που… παραδέχτηκε με αστείο τρόπο και ο ίδιος, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του «κόκκινου ομίλου».

Όταν ο παρουσιαστής προανήγγειλε τους τέσσερις τενίστες του γκρουπ, τόνισε ότι οι τρεις από αυτούς (Τσιτσιπάς, Τζόκοβιτς, Μεντβέντεφ) έχουν κατακτήσει ήδη τον τίτλο. Κι εκεί ήρθε η αντίδραση του Ρούμπλεφ που προκάλεσε τα γέλια των συναθλητών του.

«Τι κάνω εδώ;» αναφώνησε αστειευόμενος ο 25χρονος Ρώσος.

Αμέσως μετά ρωτήθηκε για το πόσο σημαντικό είναι για εκείνον που προκρίνεται για συνεχόμενα χρόνια στο ATP Finals, αλλά η απάντησή του δεν ήταν η αναμενόμενη.

«Νομίζω πως θα είναι σημαντικό να με βάλετε στον άλλον όμιλο, τον πράσινο!» είπε με την αίθουσα να ξεκαρδίζεται.

Andrey about his group is such a mood #NittoATPFinals @AndreyRublev97 pic.twitter.com/NlasZzSk2U