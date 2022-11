Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πρόσφερε πολλές όμορφες στιγμές μέσα στο 2022, θυμηθείτε κάποιες από αυτές, λίγο πριν από την έναρξη του ATP Finals.

Όλα είναι έτοιμα στο Τορίνο για το ATP Finals που αρχίζει την Κυριακή (13/11). Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας (14/11, 22:00) απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ ο δικός του όμιλος θα ανοίξει με τη συνάντηση ανάμεσα στους Μεντβέντεφ και Ρούμπλεφ.

Δείτε μερικά από τα καλύτερα χτυπήματα του Στέφανου Τσιτσιπά μέσα στη σεζόν.

