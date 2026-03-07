Παναιτωλικός: Η βραδιά του ντοκιμαντέρ έκλεισε με «στο Αγρίνιο έχουν για Θεό»!
Με τον τρόπο που η εξέδρα των οργανωμένων... αποχαιρετά την ομάδα στα εντός έδρας ματς στο γήπεδο του Παναιτωλικού, έκλεισε η βραδιά σε κεντρικό κινηματογράφο του Αγρινίου, όπου προβλήθηκε το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του συλλόγου (σ.σ θα υπάρξει στον ίδιο χώρο 2η προβολή το απόγευμα του Σαββάτου).
Όταν ολοκληρώθηκε το ντοκιμαντέρ που ξεχείλιζε από Παναιτωλικό, από πρόσωπα, από ένδοξες, αλλά και άσχημες στιγμές του παρελθόντος ο κόσμος έδειξε την ικανοποίηση του όχι μόνο με χειροκρότημα αλλά και με το γνωστό πλέον χιαστί!
Την ΠΑΕ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος της, κ. Γεράσιμος Μπελεβώνης, ο τεχνικός διευθυντής Μάκης Μπελεβώνης, ο υπεύθυνος επικοινωνίας Χρήστος Στούμπος, ο team manager Μάρκο Μαρκόφσκι και μέλη του ΔΣ.
Ο Παναιτωλικός βράβευσε με αγαλματάκια του Τίτορμου τους δύο δημιουργούς του ντοκιμαντέρ Κωνσταντίνο Ρίγκο και Αλέξανδρο Βραχωρίτη.
🟡🔵 Συνθήματα από τους φίλους του Παναιτωλικού, σε μια φοβερή και ανατριχιαστική στιγμή στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ένας αιώνας μέχρι να ‘ρθει ξανά Κυριακή», καθώς ο Παναιτωλικός γιορτάζει 100 χρόνια ζωής! pic.twitter.com/TZ8KOKYlrz— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 6, 2026
