ATP Finals: Με Τζόκοβιτς, Ρούμπλεφ και Ρουντ ο Τσιτσιπάς

Πάνω στον Τζόκοβιτς έπεσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο ATP Finals.

Εγινε η κλήρωση των ομίλων του ATP Finals που θα ξεκινήσει στις 14 Νοεμβρίου στο Τορίνο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κληρώθηκε στο ίδιο γκρουπ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Αντρέι Ρούμπλεφ και τον Κάσπερ Ρουντ στον Α' όμιλο.

Ενας όμιλος που αν επιβεβαιώσει τα προγνωστικά ο Τζόκοβιτς, τότε ο Τσιτσιπάς έχει σοβαρές πιθανότητες να περάσει στα ημιτελικά, αν βέβαια έχει ξεπεράσει το πρόβλημα με τον αγκώνα του και δεν εμφανιστεί όπως στα τελευταία τέσσερα τουρνουά που κατέβηκε.

Η κλήρωση που έγινε με σημαντική καθυστέρηση έφερε το Νο1 του κόσμου στο ίδιο γκρουπ με τον Τσιτσιπά, με τους πρώτους δύο να προκρίνονται στα ημιτελικά.

Στο Β' γκρουπ κληρώθηκαν οι Ντανίλ Μεντβέντεφ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Ματέο Μπερετίνι και Χούμπερτ Χουρκάτζ σε ένα πολύ δυνατό γκρουπ.

