Μπορεί στο Παρίσι να έχουν μαζευτεί τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου τένις περιμένοντας την έναρξη του Roland Garros (30.5) αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραμένει στο Βελιγράδι.

Ο Σέρβος που έχει 322 εβδομάδες στο Νο1 συνεχίζει τους αγώνες του στο Serbian Open και την Πέμπτη προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Σε 55' ξεπέρασε το εμπόδιο του Φεντερίκο Κορία με 6-1, 6-0 και θα παίξει την Παρασκευή στον ημιτελικό με τον νικητή του αγώνα Μάρτιν-Λάγιοβιτς.

All business @DjokerNole proves too strong for Coria, defeating him 6-1 6-0 to reach the semi-finals here in Belgrade#BelgradeOpen pic.twitter.com/6y7qPgDabd

— Tennis TV (@TennisTV) May 27, 2021