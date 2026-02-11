Ποδόσφαιρο χωρίς... ισοπαλία; Η Ιαπωνία επαναστατεί!

Τη δική τους αλλαγή στον ποδοσφαιρικό χάρτη θέλουν να κάνουν οι Ιάπωνες καθώς στο πρωτάθλημα τους άλλαξαν μερικούς βασικούς κανόνες του αθλήματος.

Κάθε χρόνο οι προτάσεις για να την αναβάθμιση και την εξέλιξη του ποδόσφαιρου είναι δεκάδες αλλά ελάχιστες έχουν περάσει την πόρτα των συζητήσεων για να υλοποιηθούν. Στην Ιαπωνία, αποφάσισαν να κάνουν τη δική τους επανάσταση.

Συγκεκριμένα, το J1 League, που είναι η κορυφαία κατηγορία της χώρας, κλείνει 100 χρόνια παρουσίας και αποφασίστηκε να υπάρξει μία δραστική αλλαγή με φόντο την μετατροπή ενός βασικός κανονισμού του ποδοσφαίρου. Για την ακρίβεια την αφαίρεση της ισοπαλίας (!).

Τι σκέφτηκαν λοιπόν οι Ιάπωνες; Αν ένα παιχνίδι δεν βγάλει νικητή στα 90 λεπτά, οι δύο ομάδες να πηγαίνουν τη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί ο νικητής θα παίρνει δύο βαθμούς (και όχι τρεις της νίκης) και ο ηττημένος θα παίρνει έναν βαθμό (σαν ισοπαλία). Αυτό θα ενσωματωθεί σε ένα ειδικό τουρνουά για το 2026 στο οποίο δεν θα υπάρχει υποβιβασμός και θα λέγεται «Meiji Yasuda J.League 100 Year Vision League».

Στόχος μέσα από αυτό, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας καθώς όλοι θα παλεύουν να φύγουν νικητές από ένα παιχνίδι.