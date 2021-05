Σε ωραία δοκιμασία έβαλε τον Ρότζερ Φέντερερ η Ελίνα Σβιτολίνα .

Ο σύντροφος της που το καλοκαίρι του 2021 θα γίνει και σύζυγος της, ο Γκαέλ Μονφίς, είχε στηθεί δίπλα στα πανιά στο κορτ, και ο Ελβετός ξεκίνησε να χτυπάει μπάλες προς το μέρος του.

Μια από αυτές ξέφυγε και τον χτύπησε εκεί όπου δεν έπρεπε... Οι δυο στους τρεις γέλασαν, ο Μονφίς... έκλαψε.

Οι τρεις τους προετοιμάζονται φυσικά για το Roland Garros που αρχίζει την Κυριακή (30/5) στο Παρίσι.

DO NOT try this at home tps://t.co/m3mPptdFdE

— ATP Tour (@atptour) May 22, 2021