«Ο Χάβι Ερνάντεθ είναι ήδη στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Χάβι Ερνάντεθ βρίσκεται ήδη στην χώρας μας για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης του δανεισμού του στην Αλ Αραμπί, νέες πληροφορίες από την Ισπανία θέλουν τον Χάβι Ερνάντεθ να είναι μία... ανάσα από τον Παναθηναϊκό.

Ο ρεπόρτερ της «AS», Χαβιέρ Μαρτίν έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» αναφέροντας πως ο Ισπανός ποδοσφαιριστής βρίσκεται ήδη στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να υπογράψει με τους «πρασίνους».

Το «τριφύλλι» έχει συμφωνήσει με την Λεγκανές για την απόκτησή του με εξάμηνο δανεισμό μέχρι το προσεχές καλοκαίρι. Το deal μάλιστα προβλέπει και οψιόν αγοράς, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός επιθυμεί να διατηρήσει τον 27χρονο αριστερό μπακ, που μπορεί να παίξει και ως στόπερ.

Την φετινή σεζόν εκείνος παραχωρήθηκε αρχικά ως δανεικός από την ισπανική ομάδα στην Αλ Αραμπί του Κατάρ, όπου κι έμεινε το πρώτο εξάμηνο, πραγματοποιώντας 13 συμμετοχές και παίζοντας για περισσότερα από 600 λεπτά.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Ελ Εχίδο, Οβιέδο, Τζιρόνα και Κάντιθ.