Στους "8" του Lyon Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο Έλληνας τενίστας απέκλεισε σε 1.15' με 6-1, 6-4 τον Αμερικανό Τομ Πολ σαν σε προπόνηση και προκρίθηκε στον προημιτελικό όπου θα παίξει την Παρασκευή (Cosmote Sport 6) για πρώτη φορά στην καριέρα του με τον αριστερόχειρα Ιάπωνα Νο60 κόσμου Γιοσιχίτο Νισιόκα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Αυτή ήταν η 30η νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά στο 2021 οπου έχει 8 ήττες και ο 9ος προημιτελικός του στη χρονιά.

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει με love service game (1-0) και θα κρατήσει το σερβίς του για το 2-1. O Έλληνας θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ και αφού ο Αμερικανός "σβήσει" τα 2 με το 3ο θα φτάσει σε μπρέικ και στο 3-1 ο Τσιτσιπάς.

Θα υπερασπιστεί το μπρέικ για το 4-1 και θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ. Με love θα "σπάσει" το σερβίς του αντιπάλου του και θα φτάσει στο 5-1 ο Έλληνας τενίστας.

Σε 30' ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κλείσει το σετ στο 6-1. Οι πόντοι ήταν 28-13.

Στο 2ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει σε 3 μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ αλλά ο Τομ Πολ θα τα σβήσει. Ο Έλληνας θα τα καταφέρει όμως και με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1.

Ο Αμερικανός θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ και θα μειώσει σε 3-2 και εν συνεχεία με 4-3.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κρατήσει το σερβίς του για το 5-3 και θα κλείσει το σετ στο 6-4.

