Ο Χοσιχίτο Νισιόκα απέκλεισε με 6-4,3-6, 6-7 (2) τον Γκαέλ Μονφίς στον 2ο γύρο του Lyon Open και είναι στους "8".

Εκεί θα παίξει με τον Στέφανο Τσιτσιπά ή τον Τόμ Πολ.

Από την άλλη ο Ρισάρντ Γκασκέ επικράτησε με 6-3,7-5 τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν ο οποίος συνεχίζει να απογοητεύει το τελευταίο διάστημα.

Ο Αργεντινός έσβησε 2 ματς πόιντ στο 10ο γκέιμ αλλά είχε 3ο και έφτασε στην επικράτηση.

Yoshi holds off La Monf!

Brilliant contest in Lyon as @yoshihitotennis edges out Monfils 4-6 6-3 7-6 and will face either Tsitsipas or Paul in the quarters pic.twitter.com/0OEgvBFh7G

— Tennis TV (@TennisTV) May 20, 2021