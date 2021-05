Πρόωρος αποκλεισμός για την Σερένα Ουίλιαμς και στην Πάρμα.

Η 39χρονη Αμερικανίδα που έμεινε εκτός συνέχειας στον 2ο γύρο στο Italian Open δεν τα κατάφερε και στην Πάρμα.

Απέκλεισε στην πρεμιέρα της με 6-3,6-2 την Πιγκάτο αλλά στον 2ο γύρο ηττήθηκε με 7-6 (4), 6-2 από την Τσέχα Κατερίνα Σινιάκοβα.

Η Σερένα Ουίλιαμς πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στο Roland Garros.

The world No.68 defeats top seed Serena Williams 7-6(4), 6-2. pic.twitter.com/ZMXu154FII

@K_Siniakova moves into the #EmiliaRomagnaOpen quarterfinals!

Way to save set point, @K_Siniakova ! #EmiliaRomagnaOpen pic.twitter.com/umR80lbfkP

Looking fine down the line @serenawilliams | #EmiliaRomagnaOpen pic.twitter.com/ximid2Uki7

— wta (@WTA) May 18, 2021