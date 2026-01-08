Ο μάνατζερ του Τζέισον Τσούρα μίλησε στη Βολιβία για την επιθυμία του ποδοσφαιριστή του Παναιτωλικού να επιστρέψει στην πατρίδα του, για προσωπικούς λόγους.

Δημοσιεύματα στη Βολιβία υποστήριξαν πως ο Τζέισον Τσούρα του Παναιτωλικού θέλει να επαναπατριστεί λόγω οικογενειακού ζητήματος και την είδηση επιβεβαίωσε με δηλώσεις στην πατρίδα τους ο μάνατζερ του, Σίλβιο Φοντάνα.

Ο εκπρόσωπος του διεθνή Βολιβιανού μεσοεπιθετικού σε δηλώσεις του σε μέσο της Βολιβίας ανέφερε πως ο 23χρονος μεσοεπιθετικός του ζήτησε να διαχειριστεί το αίτημα του να επιστρέψει στη Στρόνγκεστ, από την οποία τον αγόρασε ο Παναιτωλικός, επικαλούμενος τους προσωπικούς του λόγους, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παρουσία στη χώρα του.

«Την τελευταία λέξη την έχει ο Παναιτωλικός, ο οποίος κατέχει τα δικαιώματα του παίκτη. Ο ελληνικός σύλλογος πρέπει να πληρώσει το 50% στη Στρόνγκεστ και με βάση τη συμφωνία της μεταγραφής πρέπει να το κάνει μέσα σε αυτό το εξάμηνο. Η Στρόνγκεστ είναι διατεθειμένη να αναστείλει αυτή την πληρωμή ώστε να επιστρέψει ο Τζέισον και να μετατεθεί για όταν θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Δεν είναι οικονομικό ζήτημα», ανέφερε ο μάνατζερ του Τσούρα.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός μετράει επτά εμφανίσεις με τα κιτρινομπλέ και έχει σκοράρει ένα γκολ στο ματς Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου, ενώ δεν ήταν στην αποστολή για το πρώτο ματς του 2026, με αντίπαλο τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». O Τίτορμος συμφώνησε με τους Βολιβιανούς για την αγορά του Τσούρα αντί 100.000 ευρώ και το συμβόλαιο των δυο πλευρών έχει ισχύ έως το 2028.