Geneva Open: Ο Αντουχάρ απέκλεισε τον Φέντερερ στη Γενεύη (vids)

Με ήττα συνοδεύτηκε η επιστροφή του Ρότζερ Φέντερερ στο tour.

Ο Ελβετός τενίστας επέστρεψε στο χώμα μετά από 2 χρόνια και αποκλείστηκε στον 2ο γύρο του Geneva Open με 6-4, 4-6, 6-4 από τον Ισπανό Πάμπλο Αντουχάρ.

Ο Ισπανός που είναι στο Νο75 κόσμου έπαιξε για πρώτη φορά απέναντι στον Ρότζερ Φέντερερ και δεν πίστευε ότι τον κέρδισε!

Όσο αφορά τον Ελβετό από το 2ο σετ βελτίωσε την εικόνα του άλλα έδειξε ότι θέλει παιχνίδια για να φτάσει στο επίπεδο που επιθυμεί. Έχει δηλώσει ότι θα αγωνιστεί στο Roland Garros αλλά ο μεγάλος στόχος του είναι το Wimbledon.

Αυτός ήταν μόλις ο 3ος αγώνας του Ελβετού μέσα στο 2021.

Στο 1ο σετ, ο Ρότζερ Φέντερερ έψαχνε τα πατήματα του στο κορτ και ο Αντουχάρ έφτασε στο 3-2 και εν συνεχεία έκλεισε με μπρέικ στο 6-4. Στο 2ο σετ, ο Ελβετός ανέβασε τις επιδόσεις του στο 1ο σερβίς για να φτάσει σε μπρέικ στο 3ο (2-1) και στο 5-3 για να ολοκληρώσει στο 6-4.

Πάλι ο Φέντερερ θα κάνει πρώτος μπρέικ στο 3ο και θα προηγηθεί με 2-1. O Aντουχάρ θα πάρει πίσω το μπρέικ για να ισοφαρίσει σε 4-4 και με νέο μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Στον προημιτελικό της Πέμπτης ο Αντουχάρ θα παίξει είτε με τον Ελβετό Ντομινίκ Στρίκερ είτε με τον Ούγγρο Μάρτον Φούτσοβιτς.

