Μπαμπάς θα γίνει τους επόμενους μήνες ο Κέι Νισικόρι.

Ο κορυφαίος Ιάπωνας τενίστας που το 2015 έφτασε στο Νο4 κόσμου ενώ 2014 ήταν φιναλίστ στο US Open ανακοίνωσε μέσα από τα social media ότι η σύζυγος του Μέι μέσα στο 2021 θα φέρει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

«Η Μέι κι εγώ σας ανακοινώνουμε ότι μέσα στο 2021 περιμένουμε ένα μικρό… μίνιον», έγραψε ο Κέι Νισικόρι.

Ο Ιάπωνας είναι στο Νο48 και δείχνει έτοιμος να επιστρέψει στο top-30.

Mai and I are excited to announce that later this year we will add a little minion

新しい命を授かりました。

また一つ、成長した姿をお見せできるように頑張りまpic.twitter.com/bbhnpCx3xD

— Kei Nishikori (@keinishikori) May 17, 2021