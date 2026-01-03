La Liga: Θέλτα σε ευρωπαϊκή τροχιά, έχασε έδαφος η Μπιλμπάο
Ματσάρα έγινε στο «Μπαλαΐδος» με την Θέλτα που ξεκίνησε τη χρονιά με το δεξί, έριξε τεσσάρα στη Βαλένθια (4-1) με πρωταγωνιστή τον Μπόρχα Ιγκλέσιας και παραμένει σε ευρωπαϊκή τροχιά.
Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση με ντοπιέτα. Ο Ισπανός σέντερ φορ άνοιξε το σκορ στο 33' με εύστοχο πέναλτι και στο 59΄ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.
Στο 70' ο Πεπέλου μείωσε αλλά οι Γαλιθιάνοι διεύρυναν το σκορ στο 80' με τον Τζόουν Ελ Αμπντελαουί και με τον Ούγκο Άλβαρεθ στις καθυστερήσεις διαμόρφωσαν το τελικό 4-1. Η Βαλένθια συνεχίζει τα αρνητικά αποτελέσματα παραμένοντας μόλις μια θέση πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Έχασε έδαφος η Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ισόπαλες αναδείχθηκαν Οσασούνα και Αθλέτικ Μπιλμπάο στην Παμπλόνα. Η Οσασούνα προηγήθηκε στο 34' με τον Ρούμπεν Γκαρθία, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ από φάουλ έκανε το 1-0 αλλά οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν το παιχνίδι με τον Γκόργκα Γκουρουθέτα στο 72 ' γράφοντας το τελικό 1-1. Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε παραμένει κοντά στο ευρωπαϊκό εισιτήριο αλλά έμεινε χωρίς νίκη μετά από δύο ήττες και μία ισοπαλία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.