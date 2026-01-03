Η Θέλτα ήταν φοβερή στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς παραμένοντας σε ευρωπαϊκή τροχιά, αντιθέτως η Αθλέτικ Μπιλμπάο περιορίστηκε με το βαθμό της ισοπαλίας.

Ματσάρα έγινε στο «Μπαλαΐδος» με την Θέλτα που ξεκίνησε τη χρονιά με το δεξί, έριξε τεσσάρα στη Βαλένθια (4-1) με πρωταγωνιστή τον Μπόρχα Ιγκλέσιας και παραμένει σε ευρωπαϊκή τροχιά.

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση με ντοπιέτα. Ο Ισπανός σέντερ φορ άνοιξε το σκορ στο 33' με εύστοχο πέναλτι και στο 59΄ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Στο 70' ο Πεπέλου μείωσε αλλά οι Γαλιθιάνοι διεύρυναν το σκορ στο 80' με τον Τζόουν Ελ Αμπντελαουί και με τον Ούγκο Άλβαρεθ στις καθυστερήσεις διαμόρφωσαν το τελικό 4-1. Η Βαλένθια συνεχίζει τα αρνητικά αποτελέσματα παραμένοντας μόλις μια θέση πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Έχασε έδαφος η Αθλέτικ Μπιλμπάο

Ισόπαλες αναδείχθηκαν Οσασούνα και Αθλέτικ Μπιλμπάο στην Παμπλόνα. Η Οσασούνα προηγήθηκε στο 34' με τον Ρούμπεν Γκαρθία, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ από φάουλ έκανε το 1-0 αλλά οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν το παιχνίδι με τον Γκόργκα Γκουρουθέτα στο 72 ' γράφοντας το τελικό 1-1. Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε παραμένει κοντά στο ευρωπαϊκό εισιτήριο αλλά έμεινε χωρίς νίκη μετά από δύο ήττες και μία ισοπαλία.