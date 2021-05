Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι οι Big-3 είναι ακόμη εδώ.

Το Σάββατο αποκάλυψε την συζήτηση για τη νέα γενιά και του τόνισε ότι διαφωνεί πως θα πάρει τα σκήπτρα η νέα γενιά αλλά μετά από τον τελικό με τον Ναδάλ στη Ρώμη το πήγε και πιο πέρα...

«Είναι πιθανότατα η 55η φορά που με ρωτάνε αυτή την εβδομάδα για τη Next Gen. Δεν ξερω τι να πω. Ο Ράφα, εγώ και ίσως ο Ρότζερ έχουμε ανακαλύψει ξανά τη Next Gen. Εμείς είμαστε η Next Gen», είπε στην διάρκεια της απονομής.

Η αλήθεια είναι ότι το Italian Open είναι το 1ο Masters που κερδίζει το 2021 μέλος του Big-3 ενώ ακόμη σε Grand Slam δεν έχουμε δει κάποιον από τη νέα γενιά να κατακτά τρόπαιο κόντρα στους νέους.